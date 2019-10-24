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Європарламент рекомендує Туску погодитися на відтермінування Brexit

Новини » Політика    24.10.2019 - 18:25
Європарламент рекомендує Туску погодитися на відтермінування Brexit
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Конференція президентів продовжує розглядати опрацювання угоди про вихід не як формальну процедуру

Конференція лідерів політичних груп Європейського парламенту ухвалила рішення рекомендувати Європейській раді погодитися на відтермінування виходу Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європарламенту.

Як зазначається, конференція президентів продовжує розглядати опрацювання угоди про вихід не як формальну процедуру.

"Конференція президентів ЄП цього ранку розглянула стан справ стосовно виходу Великобританії з ЄС у світлі останніх подій та направила листа президенту Європейської ради Дональду Туску з рекомендацією прийняти запит про подальше відтермінування до 31 січня 2020 року. Конференція президентів продовжує розглядати опрацювання угоди про вихід не як формальну процедуру, але як таку, що потребує ретельного та вичерпного розгляду тексту", - йдеться у документі.

"Таке відтермінування надасть Британії можливість уточнити власну позицію та дозволить Європарламенту належним чином виконати власну роль", - зазначив президент Європарламенту Девід Сассолі.

Запит про продовження дії статті 50 Угоди ЄС (щодо виходу) до 31 січня 2020 року надійшов у Брюссель від прем’єр-міністра Великобританії 19 жовтня цього року.

Європарламент ще раз нагадав, що зможе розпочати розгляд угоди про Brexit лише після формальної ратифікації цього документу Палатою Представників Великобританії.

Нагадаємо, за повідомленням джерела в британському уряді, Великобританія покине ЄС на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та представниками Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня ЄС не змогла прийняти рішення про відстрочку по Brexit. Причиною цього стало небажання Франції надати відстрочку Великобританії до 31 січня. Наступне засідання по Brexit пройде в п'ятницю, 25 жовтня.

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