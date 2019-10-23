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ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення по Brexit

Новини » В світі    23.10.2019 - 22:11
ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У ЄС не змогли прийняти рішення через позицію Франції

Представники Європейського союзу не змогли прийняти рішення про відстрочення по виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що високопоставлені дипломати 27 країн-учасників ЄС продовжать розгляд питання по Brexit у п'ятницю, 25 жовтня. Головною проблемою, яка не дозволила прийняти рішення по Brexit у середу, 23 жовтня, стала позиція Франції, яка не готова надавати відстрочку для великої Британії на три місяці.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав нову відстрочку угоди про вихід Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року. За його словами, Великобританія як і раніше збереже можливість покинути ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано до цієї дати.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit. Джонсон вважає, що Великобританія здатна укласти угоду до 31 жовтня.

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