Джонсон повідомив Туску, що не хоче відстрочки по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявив, що здатний завершити угоду про вихід Великобританії з ЄС до 31 жовтня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче чергового відстрочення виходу Британії з складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Джонсона, прем'єр Британії повідомив в середу Туску, що Великобританія здатна укласти угоду до 31 жовтня.

"Абсолютно очевидно, що громадськість хоче, щоб це було зроблено. Вони хочуть, щоб Brexit був здійснений. Ми хочемо, щоб Brexit був здійснений до 31 жовтня", - повідомив він.

Раніше Дональд Туск порекомендував лідерам ЄС прийняти запит Великобританії про відстрочку Brexit. Він повідомив, що запропонує письмову процедуру про відстрочку в Єврокомісію.

Нагадаємо, 22 жовтня Борис Джонсон провалив друге голосування - британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit. Проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Також РБК-Україна писало, що у разі нової відстрочки Джонсон планує провести дострокові парламентські вибори у Великобританії. Повідомляється, що вибори можуть відбутися до 25 грудня.