ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін Британії поставить на голосування питання про дострокові вибори

Новини » В світі    24.10.2019 - 19:04
Кабмін Британії поставить на голосування питання про дострокові вибори
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

У Великобританії хочуть провести вибори 12 грудня

Уряд Великобританії в понеділок, 28 жовтня, поставлять на голосування в британському парламенті питання про проведення дострокових виборів у зв'язку з можливою відстрочкою виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє SkyNews.

За словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, вибори повинні пройти 12 грудня.

"Схоже, що наші друзі з ЄС збираються відповісти на запит, маючи рішення, якого я не хотів. Щоб домогтися Brexit, потрібно бути розумним з парламентом і сказати, що якщо вони дійсно хочуть більше часу для вивчення відмінною угоди, вони можуть її отримати, але вони повинні погодитися на вибори 12 грудня", - заявив Джонсон.

Прем'єр Великобританії заявив, що рішення про дострокові вибори пов'язано з бажанням вийти з ЄС.

"Причина такого крайнього терміну в тому, що в іншому випадку я не думаю, що народ цієї країни повірить, що парламент дійсно зробить це до цього терміну. Вони витратили три з половиною роки, не роблячи цього - давайте зробимо це і вийдемо з ЄС", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit.

Незважаючи на це, Європарламент рекомендував Туску погодитися на відстрочку виходу Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Британія не планує обговорювати Brexit у парламенті наступного тижня Великобританія покине ЄС з угодою Джонсона, - Reuters
Новини України ВеликобританиявыборыBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся