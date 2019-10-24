Кабмін Британії поставить на голосування питання про дострокові вибори

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

У Великобританії хочуть провести вибори 12 грудня

Уряд Великобританії в понеділок, 28 жовтня, поставлять на голосування в британському парламенті питання про проведення дострокових виборів у зв'язку з можливою відстрочкою виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє SkyNews.

За словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, вибори повинні пройти 12 грудня.

"Схоже, що наші друзі з ЄС збираються відповісти на запит, маючи рішення, якого я не хотів. Щоб домогтися Brexit, потрібно бути розумним з парламентом і сказати, що якщо вони дійсно хочуть більше часу для вивчення відмінною угоди, вони можуть її отримати, але вони повинні погодитися на вибори 12 грудня", - заявив Джонсон.

Прем'єр Великобританії заявив, що рішення про дострокові вибори пов'язано з бажанням вийти з ЄС.

"Причина такого крайнього терміну в тому, що в іншому випадку я не думаю, що народ цієї країни повірить, що парламент дійсно зробить це до цього терміну. Вони витратили три з половиною роки, не роблячи цього - давайте зробимо це і вийдемо з ЄС", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit.

Незважаючи на це, Європарламент рекомендував Туску погодитися на відстрочку виходу Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року.