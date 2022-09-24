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ЕС рассматривает возможность отключить "Газпромбанк" от SWIFT, - Bloomberg

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Суббота 24 сентября 2022 21:41
ЕС рассматривает возможность отключить "Газпромбанк" от SWIFT, - Bloomberg Фото: ЕС рассматривает возможность отключить "Газпромбанк" от SWIFT (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В рамках подготовки следующего пакета санкции ЕС против РФ рассматривается отключение российского "Газпромбанка" от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Газпромбанк, через который производятся расчеты за газ, может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Чиновники ЕС рассматривают эту возможность в рамках дальнейшего ужесточения финансовых санкций против России.

Ввести ограничения против "Газпромбанка" предлагают страны Балтии, Ирландии и Польши.

"Газпромбанку" последний крупный государственный банк РФ, до сих пор не попавший под ограничение ЕС и продолжающий функционировать.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, когда все российские банки можно отключить от SWIFT.

Еще в апреле четыре европейских компании заплатили за газ через спецсчета в "Газпромбанке", а десять европейских компаний уже открыли спецсчета.

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