ЕС рассматривает возможность отключить "Газпромбанк" от SWIFT, - Bloomberg
В рамках подготовки следующего пакета санкции ЕС против РФ рассматривается отключение российского "Газпромбанка" от SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Газпромбанк, через который производятся расчеты за газ, может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС", - говорится в сообщении.
Чиновники ЕС рассматривают эту возможность в рамках дальнейшего ужесточения финансовых санкций против России.
Ввести ограничения против "Газпромбанка" предлагают страны Балтии, Ирландии и Польши.
"Газпромбанку" последний крупный государственный банк РФ, до сих пор не попавший под ограничение ЕС и продолжающий функционировать.
Напомним, что ранее эксперт рассказал, когда все российские банки можно отключить от SWIFT.
Еще в апреле четыре европейских компании заплатили за газ через спецсчета в "Газпромбанке", а десять европейских компаний уже открыли спецсчета.
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