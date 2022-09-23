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В ЕС призывают в рамках антироссийских санкций запретить Kaspersky, - Bloomberg

Новина українською →
Брюссель, Пятница 23 сентября 2022 18:42
В ЕС призывают в рамках антироссийских санкций запретить Kaspersky, - Bloomberg Фото: в ЕС предлагают запретить антивирус Kaspersky (sostav ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд европейских стран призывает значительно расширить санкции против России. В частности, в санкционный список предлагают включить антивирусные программы Kaspersky.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония предлагают расширить санкции на энергетический сектор РФ, а также отключить от международной платежной системы SWIFT большинство российских банков.

Также страны ЕС хотят, чтобы новый пакет включал сферы кибербезопасности и технологий. Брюсселю предлагают запретить продукты Kaspersky и добавить больше товаров в список запрещенных технических продуктов. Речь идет о машинах для обработки данных, устройства хранения и некоторых видах электроники.

Кроме того, в ЕС призывают расширить ограничения на импорт стали и ввести запрет на:

  • предоставление IT-услуг россиянам, включая программное обеспечение;
  • импорт алмазов;
  • продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, не являющимся резидентами ЕС.

Стоит отметить, что в Украине российские антивирусные программы Kaspersky и Dr.Web запрещены с 2017 года. Также в США запретили государственным органам использовать продукты этих компаний из-за подозрений в шпионаже.

Напомним, главы МИД стран ЕС согласовали новые антироссийские санкции и договорились усилить поддержку Украины.

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