В ЕС призывают в рамках антироссийских санкций запретить Kaspersky, - Bloomberg

Ряд европейских стран призывает значительно расширить санкции против России. В частности, в санкционный список предлагают включить антивирусные программы Kaspersky.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония предлагают расширить санкции на энергетический сектор РФ, а также отключить от международной платежной системы SWIFT большинство российских банков.

Также страны ЕС хотят, чтобы новый пакет включал сферы кибербезопасности и технологий. Брюсселю предлагают запретить продукты Kaspersky и добавить больше товаров в список запрещенных технических продуктов. Речь идет о машинах для обработки данных, устройства хранения и некоторых видах электроники.

Кроме того, в ЕС призывают расширить ограничения на импорт стали и ввести запрет на:

предоставление IT-услуг россиянам, включая программное обеспечение;

импорт алмазов;

продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, не являющимся резидентами ЕС.

Стоит отметить, что в Украине российские антивирусные программы Kaspersky и Dr.Web запрещены с 2017 года. Также в США запретили государственным органам использовать продукты этих компаний из-за подозрений в шпионаже.