Посланник Путина провел переговоры с командой Трампа по войне в Украине, - СМИ
Представители США и России провели в Вашингтоне переговоры о прекращении войны в Украине и возможном сотрудничестве в энергетической сфере в послевоенный период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками. По словам представителя США, переговоры были "конструктивными".
Главными темами обсуждения стали мирное урегулирование российско-украинского конфликта, а также потенциальные совместные энергетические инициативы США и России после окончания войны.
Напомним, 24 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили отношения США и России, а также возможное завершение войны в Украине.
Ранее президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча двух лидеров продолжалась около 40 минут.
Кроме того, у российского диктатора также сообщали о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. В то же время в Кремле заявили, что пока никакого прогресса в этом не было.
Отметим, спикер диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу, а глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что страна-агрессор увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу.