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Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые подробности

20:48 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые подробности Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImages)
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры проходят на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Все, что известно о встрече президентов - собрало РБК-Украина в материале.

Что сказали Зеленский и Трамп

В начале встречи Трамп прокомментировал украинские удары по российским НПЗ. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с Зеленским, поскольку это влияет на цены на топливо.

В то же время Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы и что Трамп поможет в этом.

На вопрос, согласится ли Путин встретиться в Майами на саммите G20, Трамп ответил: "Я не знаю, согласится ли он, но он хочет завершить войну. Они оба (вместе с Зеленским - ред.) хотят завершить войну".

Что предшествовало встрече

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент Украины анонсировал около 20 встреч с представителями США, европейскими лидерами, руководителями международных организаций, американских компаний и аналитических центров.

Также глава государства сообщал о подготовленной к подписанию новой Drone Deal. Среди приоритетов украинской стороны он назвал приближение мира, защиту жизни людей, усиление ПВО и конкретные предложения по безопасности и деэскалации.

Энергетический вопрос

Одной из тем переговоров должно стать возможное взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Как рассказал РБК-Украина проинформированный собеседник, главное внимание во время переговоров Зеленского и Трампа будет уделено энергетической деэскалации.

Накануне встречи Трамп заявил, что Россия "к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной нефтедобывающей промышленностью" из-за войны против Украины. По его словам, значительное количество российских НПЗ было поражено и, по меньшей мере, временно выведено с работы.

Трамп также заявил, что войну против Украины необходимо прекратить.

Президент США ранее призвал Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, увязывая их с ситуацией на мировом топливном рынке. По данным Axios, во время телефонного разговора 20 сентября американский президент неоднократно поднимал этот вопрос.

Зеленский со своей стороны заявлял, что Украина готова к деэскалационным шагам при условии взаимности - в частности, прекращения российских атак на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру.

Что известно о предыдущей встрече

До нынешних переговоров Зеленский и Трамп последний раз встречались "за закрытыми дверями" 28 июля 2026 года в Белом доме. Тогда разговор длился около часа. Среди тем были дипломатический процесс и возможность производства в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Президенты также встречались 8 июля 2026 года на полях саммита НАТО в Анкаре.

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