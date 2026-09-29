Посланець Путіна провів переговори з командою Трампа щодо війни в Україні, - ЗМІ

Представники США та Росії провели у Вашингтоні переговори щодо припинення війни в Україні та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв провів зустріч із американськими посадовцями. За словами представника США, переговори були "конструктивними".

Головними темами обговорення стали мирне врегулювання російсько-українського конфлікту, а також потенційні спільні енергетичні ініціативи США та Росії після закінчення війни.

Нагадаємо, 24 вересня Дмитрієв зустрівся у Нью-Йорку зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили відносини США та Росії, а також можливе завершення війни в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Дональдом Трампом на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч двох лідерів тривала близько 40 хвилин.