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Посланець Путіна провів переговори з командою Трампа щодо війни в Україні, - ЗМІ

15:33 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Посланець Путіна провів переговори з командою Трампа щодо війни в Україні, - ЗМІ Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)
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Представники США та Росії провели у Вашингтоні переговори щодо припинення війни в Україні та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв провів зустріч із американськими посадовцями. За словами представника США, переговори були "конструктивними".

Головними темами обговорення стали мирне врегулювання російсько-українського конфлікту, а також потенційні спільні енергетичні ініціативи США та Росії після закінчення війни.

Нагадаємо, 24 вересня Дмитрієв зустрівся у Нью-Йорку зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили відносини США та Росії, а також можливе завершення війни в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Дональдом Трампом на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч двох лідерів тривала близько 40 хвилин.

Крім того, у російського диктатора також повідомляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США. Водночас у Кремлі заявили, що наразі жодного прогресу в цьому не було.

Зазначимо, речник диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч, а глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що країна-агресорка побачила "позитивний сигнал" у підході США до мирного процесу.

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