Без Украины. У Путина своя версия относительно совместного управления ЗАЭС

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США и Россия якобы обсуждают возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией без участия Украины. ЗАЭС с 2022 года оккупирована Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на встрече с представителями российского бизнеса, диктатора цитирует пропагандистское издание"Коммерсант".

В частности Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции, как в объекте для майнинга криптовалюты. При этом участие Украины в управлении станцией, заявил диктатор, не предполагается. В то же время по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины. На станции, по словам диктатора, продолжают работать украинские специалисты, но все они, утверждает Путин, якобы получили российские так называемые "паспорта".