Главная » Новости » Война в Украине

Путин настаивает на передаче всего Донбасса России, – СМИ

Россия, Украина, Пятница 26 декабря 2025 02:55
Путин настаивает на передаче всего Донбасса России, – СМИ Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российский диктатор Владимир Путин заявил о сохранении территориальных притязаний на Донбасс и отказе обсуждать возвращение Краматорско-Константиновско-Славянского узла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

В четверг, 25 декабря, на предновогоднем заседании Госсовета РФ Путин обсудил вопросы внутренние вопросы России, однако особое внимание уделил переговорному процессу с США и Украине по мирному плану.

По информации одного из российских пропагандистских изданий, главной темой стали территориальные требования РФ к украинскому Донбассу.

Заявления Путина о Донбассе

По данным росСМИ, Путин заявил, что Россия продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, которую она не смогла захватить в ходе военных действий.

При этом, кремлевский диктатор продолжает повторять нарратив про "Донбасс наш". Более того, прозвучала фраза о том, "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается".

При этом диктатор не исключил возможность частичного обмена территориями с российской стороны, но не уточнил, о какой именно территории идет речь.

Переговоры и управление АЭС

Путин также говорил о переговорах с США и Европе, вспоминая договоренности в Анкоридже, и подчеркнул, что российская сторона готова идти на отдельные уступки. Особое внимание уделялось совместному с американцами управлению Запорожской АЭС.

Напоминаем, что американские сенаторы осудили удары России по мирным городам Украины в рождественский вечер, подчеркнув, что атаки на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог были направлены против невинных граждан, собравшихся на праздничные мероприятия и молитвы.

Отметим, что стенограммы переговоров российского диктатора Владимира Путина с бывшим президентом США Джорджем Бушем, опубликованные в сети, показывают, что еще в 2001 и 2008 годах глава Кремля ясно выражал непринятие возможного вступления Украины в НАТО и обозначал другие спорные вопросы, демонстрируя свои долгосрочные позиции по региональной безопасности

