Путин настаивает на передаче всего Донбасса России, – СМИ
Российский диктатор Владимир Путин заявил о сохранении территориальных притязаний на Донбасс и отказе обсуждать возвращение Краматорско-Константиновско-Славянского узла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
В четверг, 25 декабря, на предновогоднем заседании Госсовета РФ Путин обсудил вопросы внутренние вопросы России, однако особое внимание уделил переговорному процессу с США и Украине по мирному плану.
По информации одного из российских пропагандистских изданий, главной темой стали территориальные требования РФ к украинскому Донбассу.
Заявления Путина о Донбассе
По данным росСМИ, Путин заявил, что Россия продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, которую она не смогла захватить в ходе военных действий.
При этом, кремлевский диктатор продолжает повторять нарратив про "Донбасс наш". Более того, прозвучала фраза о том, "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается".
При этом диктатор не исключил возможность частичного обмена территориями с российской стороны, но не уточнил, о какой именно территории идет речь.
Переговоры и управление АЭС
Путин также говорил о переговорах с США и Европе, вспоминая договоренности в Анкоридже, и подчеркнул, что российская сторона готова идти на отдельные уступки. Особое внимание уделялось совместному с американцами управлению Запорожской АЭС.
Напоминаем, что американские сенаторы осудили удары России по мирным городам Украины в рождественский вечер, подчеркнув, что атаки на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог были направлены против невинных граждан, собравшихся на праздничные мероприятия и молитвы.
Отметим, что стенограммы переговоров российского диктатора Владимира Путина с бывшим президентом США Джорджем Бушем, опубликованные в сети, показывают, что еще в 2001 и 2008 годах глава Кремля ясно выражал непринятие возможного вступления Украины в НАТО и обозначал другие спорные вопросы, демонстрируя свои долгосрочные позиции по региональной безопасности