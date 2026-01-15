ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Европейский Союз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В начале декабря 2022 года страны - члены G7, а также Австралия и ЕС ввели ограничения цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года эти страны ввели новый ценовой потолок на российские нефтепродукты: 100 долларов - для дизельного топлива и 45 долларов - для различных масел. В сентябре 2025 года ценовой потолок снизили до 47,6 доллара за баррель. А с 1 февраля 2026 года потолок цен на российскую нефть составит 44,1 доллара за баррель. Ограничения предусматривают запрет предоставления транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, которую продают выше установленного лимита. В ЕС подчеркивают, что механизм будет пересматриваться с учетом рыночной конъюнктуры и эффективности ограничительных мер.