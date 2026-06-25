"Новая почта" начала доставлять посылки ночью: где и как работает новый сервис

"Новая почта" приступила к пилотному проекту ночной доставки посылок в почтоматы. Теперь в нескольких городах Украины отправления могут доставлять с 22:00 до 07:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В настоящее время сервис работает в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве . Только в мае компания доставила к почтоматам в ночное время почти 160 тысяч отправлений.

После завершения тестирования такой формат доставки планируется запустить во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины. В "Новой почте" отмечают, что ночная доставка позволяет клиентам получить посылку уже с утра, даже если она прибыла в город поздно вечером.

В компании также сообщили, что параллельно продолжают сокращать сроки доставки. Если в январе среднее время доставки посылки в почтомат составляло 26,5 часа, то уже в мае этот показатель сократился до 20,5 часа .

Таким образом, в среднем доставка стала быстрее почти на шесть часов.