Усиление атак после встречи Путина и Трампа показывает, что РФ не готова к миру, - Сикорский

"Усиление российских атак после саммита на Аляске показывает, что Москва не готова к построению мира. Не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина", - отметил Сикорский.

Он отметил, что полякам жалко видеть то, как невинный народ Украины продолжает страдать.

"Но мы не оставим наших союзников и поэтому готовы расширить наше сотрудничество", - заверил министр.