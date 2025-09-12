UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Посилення атак після зустрічі Путіна і Трампа показує, що РФ не готова до миру, - Сікорський

Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія після зустрічі диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа посилила удари по Україні. Це доводить, що Москва не хоче миру.

Про це на прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Посилення російських атак після саміту на Алясці показує, що Москва не готова до побудови миру. Не готова прийняти припинення вогню, на яке готова Україна", - зазначив Сікорський.

Він зазначив, що полякам шкода бачити те, як невинний народ України продовжує страждати.

"Але ми не залишимо наших союзників і тому готові розширити нашу співпрацю", - запевнив міністр.

Посилення ударів Росії

Нагадаємо, після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці Росія відновила регулярні масовані удари по Україні.

Зокрема, атаки росіян неодноразово призводили до загибелі мирних українців.

Так, у ніч на 28 серпня окупанти вдарили по житловому будинку в Києві, унаслідок чого загинуло понад 20 осіб.

Також нещодавно окупанти вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Ворог атакував локацію, де пенсіонерам видавали пенсії. Загинули десятки людей.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяПольщаДональд ТрампВійна в Україні