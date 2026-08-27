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Повреждена школа, дом и инфраструктура: Одесса целую ночь была под атакой

07:28 27.08.2026 Чт
2 мин
О пострадавших в эту минуту информация не поступала
aimg Екатерина Коваль
Фото: жителей региона просят позаботиться о безопасности (facebook.com/DSNSODE)

Почти всю ночь и утро 27 августа Одесса находилась под вражеской атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лисака, в результате длительной атаки на Одессу повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный жилой дом.

Все детали выясняются.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога в городе продолжается - жителей призвали позаботиться о собственной безопасности.

Эта атака на Харьков стала частью масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. В тот же день в Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.

Накануне атака на Украину была еще более масштабной. РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой - ранены по меньшей мере 10 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Утром того же дня россияне ударили по Чернигову, в результате чего частный жилой дом фактически уничтожил пожар, а также ударили по объектам "Газсети" сразу в двух областях.

Всего ночью того же дня Россия атаковала Украину 162 ударными дронами из пяти направлений - силы ПВО сбили большинство беспилотников, однако часть попаданий зафиксировали.

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