Повреждена школа, дом и инфраструктура: Одесса целую ночь была под атакой

По словам Лисака, в результате длительной атаки на Одессу повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный жилой дом.

Все детали выясняются.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога в городе продолжается - жителей призвали позаботиться о собственной безопасности.

Эта атака на Харьков стала частью масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. В тот же день в Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.