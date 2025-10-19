Повреждения значительные. Из-за нового удара РФ на Черниговщине без света тысячи людей

Вечером воскресенья, 19 октября, российские войска нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
В результате атаки более 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
"В 19:00 рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.
По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.
"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - рассказал Кулеба.
Отметим, из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов на завтра по всей Украине для отдельной категории потребителей введены графики отключения света.
Напомним, российские войска в ночь на субботу, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.
А 17 октября российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.