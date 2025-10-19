Повреждения значительные. Из-за нового удара РФ на Черниговщине без света тысячи людей

В результате атаки более 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

"В 19:00 рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.

Атаки дронов по энергетике Украины

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - рассказал Кулеба.