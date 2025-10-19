UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Пошкодження значні. Через новий удар РФ на Чернігівщині без світла тисячі людей

Фото: через атаки на енергетику знову тисячі людей залишилися без світла (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Увечері неділі, 19 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Внаслідок атаки понад 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

"О 19:00 рашисти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Атаки дронів по енергетиці України

За словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій ОлексіяКулеби, ворог щодня застосовує до 15 дронів типу "Shahed", кожен із яких несе близько 90 кілограмів вибухівки. Безпілотники атакують одну і ту саму ціль - прицільно та координовано.

"Мета Росії - дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти паніку та створити образ внутрішнього ворога. Вони робитимуть усе, щоб ми залишилися без світла, води й опалення. Зима буде складною, і ми маємо до цього готуватися", - розповів Кулеба.

Зазначимо, через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів на завтра по всій Україні для окремої категорії споживачів запроваджено графіки відключення світла.

Нагадаємо, російські війська у ніч на суботу, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару без світла залишились 17 тисяч чоловік.

А 17 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно.

Російська ФедераціяУкраїнаДрониЕнергетики