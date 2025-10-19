ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Повреждения значительные. Из-за нового удара РФ на Черниговщине без света тысячи людей

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 21:20
UA EN RU
Повреждения значительные. Из-за нового удара РФ на Черниговщине без света тысячи людей Фото: из-за атак на энергетику снова тысячи людей остались без света (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Вечером воскресенья, 19 октября, российские войска нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

В результате атаки более 55 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

"В 19:00 рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.

Атаки дронов по энергетике Украины

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - рассказал Кулеба.

Отметим, из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов на завтра по всей Украине для отдельной категории потребителей введены графики отключения света.

Напомним, российские войска в ночь на субботу, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

А 17 октября российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Дрони Энергетики
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов