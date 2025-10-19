Пошкодження значні. Через новий удар РФ на Чернігівщині без світла тисячі людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Внаслідок атаки понад 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

"О 19:00 рашисти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Атаки дронів по енергетиці України

За словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій ОлексіяКулеби, ворог щодня застосовує до 15 дронів типу "Shahed", кожен із яких несе близько 90 кілограмів вибухівки. Безпілотники атакують одну і ту саму ціль - прицільно та координовано.

"Мета Росії - дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти паніку та створити образ внутрішнього ворога. Вони робитимуть усе, щоб ми залишилися без світла, води й опалення. Зима буде складною, і ми маємо до цього готуватися", - розповів Кулеба.