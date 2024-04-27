ua en ru
Сб, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во второй раз за ночь. Польша снова подняла самолеты из-за ракетных ударов РФ по Украине

Суббота 27 апреля 2024 05:38
UA EN RU
Во второй раз за ночь. Польша снова подняла самолеты из-за ракетных ударов РФ по Украине Фото: Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Польша и страны-союзники вновь подняли в воздух военную авиацию из-за новой волны ракетных ударов РФ по территории Украины. Активация польской авиации проходит в ночь на 27 апреля уже во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Предупреждаем, что в связи с началом очередной волны ударов дальней авиации Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, произошло активирование польской и союзнической авиации, что может привести к повышению уровня шума, особенно в г. юго-восточная часть страны", - говорится в объявлении.

В ОК польской армии добавили, что были начаты необходимые процедуры "для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства". Также прибавляется, что происходит постоянный мониторинг по ситуации.

Взлет польской авиации из-за ракетных атак РФ по Украине

Ранее сообщалось, что поздно вечером 26 апреля Польша поднимала в воздух свою военную авиацию на фоне российской ракетной атаки по территории Украины.

Тогда, напомним, в Украине было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине Ракетная атака
NEWS
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится