В медучреждении было более тысячи человек. В Харькове уточнили последствия ночного удара
В медицинском заведении Харькова, возле которого ударили две российские ракеты этой ночью, в момент вражеской атаки находились более тысячи человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
В мэрии отметили, что под ударом со стороны войск РФ оказался медкомплекс, в корпусах которого "на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала".
"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших", - написал он в своем Telegram.
Мэр Харькова уточнил, что у одного пострадавшего фиксируется "легкая степень".
От взрывной волны пострадало несколько построек:
- выбиты стекла,
- повреждены крыши,
- линии электропередач,
- водопровод,
- другие инженерные коммуникации.
В мэрии добавили, что на месте вражеских прилетов работают все соответствующие службы.
Ракетный удар по Харькову ночью 27 апреля.
Ранее сообщалось, что около половины первого ночи 27 апреля в Харькове прогремели взрывы буквально через пару минут после того, как была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.
Позже стало известно, что две ракеты противника упали между корпусами местного медицинского учреждения в Салтовском районе, в корпусах психиатрической лечебницы выбиты сотни окон. В результате вражеских обстрелов ранения получила женщина, которая проходила лечение в заведении.
По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из реактивных систем залпового огня С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки. Также в полиции показали видео последствий.
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