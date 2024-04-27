Россияне подняли в воздух МиГ-31 и запустили ракеты "Кинжал"

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Зафиксированы пуски ракет в направлении Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отметим, что МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Они подлетают к цели вертикально на сверхзвуковой скорости. Их могут сбивать исключительно зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которых на данный момент у Воздушных сил ВСУ крайне ограниченное количество.

Обновлено 5:33: радарные мониторинговые сервисы сообщили о пуске ракет "Кинжал" в направлении западных областей.

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.

Ночной обстрел Украины

27 апреля около 1:00 Воздушные силы сообщили о вылете группы бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Около 4:00 самолеты выпустили ракеты из Каспийского региона. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

После 5:00 в Днепре прогремели взрывы.

В настоящее время над Украиной несколько крылатых ракет, которые активно маневрируют и меняют направление.

Добавим, что накануне вечером россияне уже поднимали в воздух два истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

После сообщения о пуске ракет "Кинжал", в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

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