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В Ивано-Франковской области были слышны взрывы

Ивано-Франковская область, Пятница 26 апреля 2024 23:52
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В Ивано-Франковской области были слышны взрывы Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковской области сегодня вечером, 26 апреля, прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за российской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Івано-Франківськ".

Звуки взрывов были слышны на Прикарпатье около 23:41, а через минуту прозвучали еще одни.

Власти региона призвали местных жителей находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги, объявленной не только в Ивано-Франковской области, но и по всей Украине.

Ракетная атака

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ этим вечером предупреждали о фиксации движения управляемых ракет противника в воздушном пространстве страны, а также известно о запуске оккупантами аэробаллистических ракет "Кинжал".

В частности, военные заявляли о движении "Кинжалов" через Житомирскую область в юго-западном направлении, а также призвали жителей западных регионов, в частности, Тернопольской и Хмельницкой областей, оставаться в укрытиях.

Добавим, перед этим в пятницу сообщалось, что российские захватчики вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" возможен - до 8 ракет.

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Ивано-Франковская область Война в Украине Воздушная тревога Взрывы Ракетная атака
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