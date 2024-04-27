В Харькове раздались взрывы, россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре

В Харькове в ночь на 27 апреля прогремели взрывы из-за ракетных ударов российских оккупантов по городу. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Взрывы в городе раздались около половины первого ночи.

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов", - передал мэр.

В ОВА призывают жителей Харькова находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

"Оккупанты наносят удары! Будьте в укрытиях", - пишет руководитель администрации.

Начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) в своем Telegram в 00:35 рассказал о продолжении вражеских обстрелов.

"Повторные пуски вражеских ракет - не покидайте укрытия!" - говорится в его публикации.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о ракетной опасности для Харьковской области.

Какие последствия

Позже в ОВА заявили, что российские оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова.

"На данный момент - без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что на месте продолжаются работы по обследованию последствий вражеской атаки.

В мэрии уточнили, что "прилетело" рядом с медицинским учреждением в Харькове.

"На данный момент без пострадавших - в медучреждении вылетели стекла. Но это предварительная информация", - сообщил Терехов.

Чуть позже в ОВА уточнили, что ракетный удар зафиксировали между корпусами гражданского лечебного учреждения.

"Есть повреждение остекления помещений. На эту минуту - без пострадавших", - говорится в публикации Синегубова в 01:23.

Отметим, по данным "Суспільне", около двух ночи стало известно о как минимум одной пострадавшей в Салтовском районе города из-за ракетного удара. Указывается, что пациентка медучреждения получила ранение - женщине обломками стекла порубило голову. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Ночная ракетная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что поздно вечером 26 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны РФ.

Было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области.

Также стало известно, что на фоне ракетной атаки РФ по территории Украины Польша поднимала в небо свою боевую авиацию.