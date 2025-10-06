Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)

Отмечатется, что в результате атаки в Новобаварском районе Харькова возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, а в Шевченковском - горел автомобиль.

"Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным, пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.

Спасатели также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)