Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)

Зазначається, що в результаті атаки у Новобаварському районі Харкова виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, а у Шевченківському - горів автомобіль.

"Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждали 4 людей", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram)