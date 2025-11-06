Распространял видео с работой ПВО: одесскому тиктокеру дали пять лет тюрьмы

В Одессе местного тиктокера приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение в социальных сетях видео с позициями Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Отмечается, что в ноябре 2023 года во время пребывания в Одессе 37-летний мужчина умышленно снял на мобильный телефон моменты боевой работы Сил обороны Украины во время отражения массированной ракетно дроновой атаки российских оккупантов.
Кадры, которые злоумышленник под вымышленным именем выложил в социальной сети TikTok, стали публичными: их просмотрели более 41 тысячи человек. При этом кадры позволяли идентифицировать местоположение огневых позиций украинских подразделений. Это представляло потенциальную угрозу обороноспособности Украины.
"Таким образом мужчина фактически разгласил информацию, запрещенную к обнародованию во время военного положения, и поставил под угрозу безопасность военнослужащих и жителей города", - отметили в прокуратуре.
Обвиняемый вину не признал. Несмотря на это, при поддержке прокуратуры суд признал 37-летнего одессита виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В Украине 24 марта 2022 года законом № 2160-IX приняли статью 114-2 Уголовного кодекса Украины, в силу она вступила 27 марта. Статья предусматривает наказание за несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ.
Видеосъемка позиций Сил обороны также попадает под наказание. За нее грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. В особо тяжких случаях - от восьми до 12 лет, если видео привело к тяжелым последствиям.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который устанавливал скрытые видеоловушки на объектах "Укрзализныци". До этого СБУ разоблачила на Киевщине еще одного участника агентурной сети ФСБ, деятельность которой была раскрыта весной этого года.
Контрразведка СБУ 5 ноября разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ. Он передавал оккупантам данные для авиационных и артиллерийских ударов по Краматорску.