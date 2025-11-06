Распространял видео с работой ПВО: одесскому тиктокеру дали пять лет тюрьмы

Отмечается, что в ноябре 2023 года во время пребывания в Одессе 37-летний мужчина умышленно снял на мобильный телефон моменты боевой работы Сил обороны Украины во время отражения массированной ракетно дроновой атаки российских оккупантов.

Кадры, которые злоумышленник под вымышленным именем выложил в социальной сети TikTok, стали публичными: их просмотрели более 41 тысячи человек. При этом кадры позволяли идентифицировать местоположение огневых позиций украинских подразделений. Это представляло потенциальную угрозу обороноспособности Украины.

"Таким образом мужчина фактически разгласил информацию, запрещенную к обнародованию во время военного положения, и поставил под угрозу безопасность военнослужащих и жителей города", - отметили в прокуратуре.

Обвиняемый вину не признал. Несмотря на это, при поддержке прокуратуры суд признал 37-летнего одессита виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Фото: Одесская областная прокуратура