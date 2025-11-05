СБУ задержала наркозависимого агента ФСБ: корректировал удары по Краматорску
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ. Он передавал оккупантам данные для авиационных и артиллерийских ударов по Краматорску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Предателем оказался 32-летний житель прифронтового города, ранее судимый и наркозависимый, который в пророссийских Telegram-каналах публично призывал захватить Краматорск.
После получения инструкций от представителей ФСБ мужчина отслеживал расположение запасных командных пунктов, блокпостов и маршрутов движения колонн Сил обороны. Собранные координаты он ежедневно передавал своему куратору через мессенджер. Во время обыска у злоумышленника изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с российской спецслужбой.
Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операцию провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Несколько дней назад сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который устанавливал скрытые видеоловушки на объектах "Укрзализныци". Через них он передавал оккупантам данные о перемещении украинских военных эшелонов и работу систем ПВО.
Полученная информация позволяла врагу в режиме реального времени следить за движением грузовых поездов ВСУ и даже оценивать количество техники, направляющейся на передовую.
Кроме того, СБУ разоблачила на Киевщине еще одного участника агентурной сети ФСБ, деятельность которой была раскрыта весной этого года. Злоумышленник собирал разведданные, которые россияне использовали для корректировки ракетных и дроновых ударов по столице.