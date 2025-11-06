Поширював відео з роботою ППО: одеському тіктокеру дали п'ять років в'язниці

Зазначається, що у листопаді 2023 року під час перебування в Одесі 37-річний чоловік умисно зняв на мобільний телефон моменти бойової роботи Сил оборони України під час відбиття масованої ракетно дронової атаки російських окупантів.

Кадри, які зловмисник під вигаданим ім'ям виклав у соціальній мережі TikTok, стали публічними: їх переглянули понад 41 тисяча людей. При цьому кадри дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій українських підрозділів. Це становило потенційну загрозу обороноздатності України.

"Таким чином чоловік фактично розголосив інформацію, заборонену до оприлюднення під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військовослужбовців і мешканців міста", - зазначили в прокуратурі.

Обвинувачений провину не визнав. Попри це, за підтримки прокуратури суд визнав 37-річного одесита винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Фото: Одеська обласна прокуратура