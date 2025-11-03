ua en ru
Устанавливал "видеоловушки" на железной дороге: СБУ задержала информатора РФ

Понедельник 03 ноября 2025 12:53
Фото: СБУ задержала информатора РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ задержала российского информатора, который расставлял "видеоловушки" на "Укрзализныце", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ и работой сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Известно, что злоумышленник действовал в Полтавской и Кировоградской областях. Он шпионил за военными эшелонами, которые двигались в направлении передовой через центральные регионы Украины.

Детали дела

По данным следствия, для наблюдения фигурант дела установил на одном из местных перегонов "Укрзализныци" скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта.

Кроме того, злоумышленник пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

Что известно о подозреваемом

По материалам дела, задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал во внимание оккупантов в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ разоблачает агентов РФ

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. В Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.

Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Отметим, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

