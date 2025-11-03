Устанавливал "видеоловушки" на железной дороге: СБУ задержала информатора РФ
СБУ задержала российского информатора, который расставлял "видеоловушки" на "Укрзализныце", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ и работой сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Известно, что злоумышленник действовал в Полтавской и Кировоградской областях. Он шпионил за военными эшелонами, которые двигались в направлении передовой через центральные регионы Украины.
Детали дела
По данным следствия, для наблюдения фигурант дела установил на одном из местных перегонов "Укрзализныци" скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.
Таким образом оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта.
Кроме того, злоумышленник пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.
Что известно о подозреваемом
По материалам дела, задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал во внимание оккупантов в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".
Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
СБУ разоблачает агентов РФ
Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. В Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.
Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.
Отметим, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.