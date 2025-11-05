СБУ сорвала новую атаку на энергетику Киева: агент ФСБ корректировал удары по столице

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая была разоблачена весной этого года. Они собирали данные для корректировки ракетно-дронных атак российских войск по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В мае правоохранители уже задержали первого агента этой группы, который отслеживал позиции Сил обороны для врага. Суд назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Работал на СТО и шпионил для России

Новым задержанным оказался 49-летний работник станции техобслуживания, которого ФСБ завербовала через Telegram.

Мужчина искал "легкий заработок" в сомнительных каналах и вышел на контакт с представителями российских спецслужб.

Фото: СБУ сорвала новую атаку на энергетику Киева (t.me/SBUkr)

По инструкции кураторов, агент собирал данные о техническом состоянии энергетических объектов Киевщины и присылал координаты подстанций, которые обеспечивают светом большую часть столицы. Также он отслеживал запасные пункты базирования украинских военных.

"Среди приоритетных "целей", которые искал фигурант, были электроподстанции, которые продолжают обеспечивать светом большую часть Киева", - говорят в СБУ.

Подозрение в госизмене

Во время обыска у предателя изъяли телефон с доказательствами передачи данных россиянам.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.