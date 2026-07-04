Россия работает над расколом между Украиной и Польшей, всем руководит сам директор ФСБ

Российские спецслужбы готовят новую информационную кампанию вокруг Волынской трагедии. Ее цель - усилить напряженность между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

По его словам, директор ФСБ России Александр Бортников отвечает за информационные операции, направленные на раскол между Польшей и Украиной.

В рамках этой кампании сотрудники ФСБ планируют обнародовать 5 июля сфальсифицированные документы, связанные с событиями Второй мировой войны и Волынской трагедией.

По замыслу российских спецслужб эти материалы должны стать поводом для новой волны споров между украинцами и поляками. Распространять вброс было поручено российским государственным медиа.

В Центре противодействия дезинформации также обратили внимание на активизацию российских ботоферм в Польше. Они распространяют манипулятивный контент, спекуляции и эмоциональные сообщения вокруг сложных страниц всеобщей истории двух народов.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк ранее заявлял, что Россия использует фермы троллей, сети ботов и другие инструменты информационной войны. Их используют для распространения манипуляций вокруг исторических споров между поляками и украинцами.

Таким образом, Кремль стремится создавать эмоциональные информационные поводы, подпитывать поляризацию и усиливать взаимное недоверие в украинском и польском обществах.

В ЦПД напомнили, что Россия годами готовила информационную основу для разжигания польско-украинских противоречий. Для этого Кремль использует исторические образы и другие чувствительные общественные темы, способные создавать дополнительное напряжение в европейских странах.