ua en ru
Сб, 04 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия работает над расколом между Украиной и Польшей, всем руководит сам директор ФСБ

10:40 04.07.2026 Сб
2 мин
Кремль хочет разжечь старые споры, используя сфальсифицированные документы о Волыни
aimg Мария Науменко
Россия работает над расколом между Украиной и Польшей, всем руководит сам директор ФСБ Фото: директор ФСБ России Александр Бортников (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские спецслужбы готовят новую информационную кампанию вокруг Волынской трагедии. Ее цель - усилить напряженность между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

По его словам, директор ФСБ России Александр Бортников отвечает за информационные операции, направленные на раскол между Польшей и Украиной.

В рамках этой кампании сотрудники ФСБ планируют обнародовать 5 июля сфальсифицированные документы, связанные с событиями Второй мировой войны и Волынской трагедией.

По замыслу российских спецслужб эти материалы должны стать поводом для новой волны споров между украинцами и поляками. Распространять вброс было поручено российским государственным медиа.

В Центре противодействия дезинформации также обратили внимание на активизацию российских ботоферм в Польше. Они распространяют манипулятивный контент, спекуляции и эмоциональные сообщения вокруг сложных страниц всеобщей истории двух народов.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк ранее заявлял, что Россия использует фермы троллей, сети ботов и другие инструменты информационной войны. Их используют для распространения манипуляций вокруг исторических споров между поляками и украинцами.

Таким образом, Кремль стремится создавать эмоциональные информационные поводы, подпитывать поляризацию и усиливать взаимное недоверие в украинском и польском обществах.

В ЦПД напомнили, что Россия годами готовила информационную основу для разжигания польско-украинских противоречий. Для этого Кремль использует исторические образы и другие чувствительные общественные темы, способные создавать дополнительное напряжение в европейских странах.

Напомним, Украина и Польша в последнее время пытались снизить напряженность вокруг чувствительных исторических вопросов.

Во время встречи в Варшаве главы МИД Андрей Сибига и Радослав Сикорский обсудили антикризисные шаги , в частности, консультации между дипломатами, встречу историков и диалог с участием религиозных лидеров.

Киев также заявлял о разблокировании эксгумаций и готовности в дальнейшем выдавать разрешения на поисковые работы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФСБ Российская Федерация Украина Польша Волынская трагедия Пропагандист
Новости
Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле
Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле
Аналитика
"Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой