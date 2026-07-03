В Канцелярии президента Польши использовали термин Восточная Малопольша по поводу мероприятия Украины и раскритиковали решение Верховной Рады о создании "Украинского национального пантеона" . Конечно, вспомнили о Степане Бандере и УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Соответствующее шовинистическое заявление сделал глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий во время выступления в Сейме. Польский чиновник назвал решение о создании пантеона ошибочным.

Богуцкий связывает этот шаг с прославлением фигур, которых в Варшаве считают ответственными за трагические события прошлого. Речь идет о Степане Бандере и Волынской трагедии.

Вот как чиновник прокомментировал ситуацию:

"Это законодательство украинского государства, которое имеет суверенное право самостоятельно принимать решения. Вопрос лишь в том, являются ли они правильными. По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и, думаю, подавляющего большинства поляков, прославления Бандеры и преступников, совершивших преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше - это не путь к европейским и трансатлантическим ценностям".

Чиновник добавил еще один резкий тезис:

"И Польша, и президент никогда на это не согласятся - ведь, как он сказал, "мы своих не бросаем". Голос жертв до сих пор раздается, и голос бандеровцев не может его заглушить".

Исторический контекст чепухи Канцелярии Навроцкого

Заявления о "возвращении Львова" и "Восточную Малопольшу" - не более чем имперский зуд страны, которую делили три (а по факту пять раз) другие государства. По меньшей мере, на 123 года Польша вообще прекращала существовать.

Но исторически "исконные земли" Запада Украины никогда не были польскими.

Вот факт о Львове:

1256 год – первое летописное упоминание о Львове, который был основан королем Данилом Романовичем (Галицким). Город был столицей Королевства Руси, а сам Даниил - королем. Он принадлежал к главной династии киевских князей.

1340 – 1349 годы – после угасания династии Романовичей, польский король Казимир III Великий совершает серию военных походов и оккупирует Галицию.

Даже после захвата поляки официально назвали эту территорию Русским воеводством (Województwo Ruskie, с центром во Львове). Никакой "Малопольши" здесь не было - польская корона юридически признавала, что это земля Руси.

Сам искусственный шовинистический термин Восточная Малопольша (Małopolska Wschodnia) – относительно современный. Его искусственно насаждало правительство Второй Речи Посполитой в период между 1918 и 1939 годами.

Термин использовали для интеграции украинских земель в состав унитарной Польши. Польские власти того времени официально запрещали названия Западная Украина и Восточная Галичина. Название имело целью полностью вытеснить украинскую национальную идентичность этих территорий.

В Восточную Малопольшу польские власти относили нынешние Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Это были Львовское, Тернопольское и Станиславское воеводства.

Использование этого термина сегодня воспринимается в Украине как посягательство на историческую справедливость и территориальную целостность.