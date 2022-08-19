ЗМІ назвали дві країни, які проти заборони на видачу росіянам туристичних віз
В ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів та відкинули заклик України до такої заборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу російських туристичних віз.
Таким чином, вони об'єднуються на підтримку Німеччини, яка раніше заявила, що у всьому слід звинувачувати президента Росії Володимира Путін, а не російський народ. Генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу підтримав позицію Берліна.
"Ми віримо в контакти між людьми, тому ми не вважаємо, що цей захід має якесь значення для росіян", - заявив Корнеліу.
За словами представників грецького уряду, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.
Нагадаємо, що у ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, щодо необхідності введення обмежень з видачі туристичних віз громадянам Росії.
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