ЗМІ назвали дві країни, які проти заборони на видачу росіянам туристичних віз

В ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів та відкинули заклик України до такої заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу російських туристичних віз.

Таким чином, вони об'єднуються на підтримку Німеччини, яка раніше заявила, що у всьому слід звинувачувати президента Росії Володимира Путін, а не російський народ. Генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу підтримав позицію Берліна.

"Ми віримо в контакти між людьми, тому ми не вважаємо, що цей захід має якесь значення для росіян", - заявив Корнеліу.

За словами представників грецького уряду, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.