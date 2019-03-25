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Названо стартові склади на матч відбору Євро-2020 Люксембург - Україна

Новини » Спорт    25.03.2019 - 20:39
Названо стартові склади на матч відбору Євро-2020 Люксембург - Україна
Фото: збірна України в Люксембурзі (facebook.com/UaNationalFootball)

Тренерські штаби визначились зі списком футболістів

Збірні Люксембургу та України визначилися зі стартовим складом на матч першого туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Люксембург: Моріс, Карлсон, Шано, Мальже, Янс (к), О.Тілль, Мартінш Перейра, Баррейро Мартинш, Родрігеш, В.Тілль, Тюрель
Запасні: Махмутович, Бонерт, Желсон Родрігеш, Герсон, Да Мота, Бенсі, Шон, Сінані, Мутш, Яніш, Скендерович, Жоакім, Кіпс

Україна: П'ятов (к), Бутко, Бурда, Миколенко, Матвієнко, Маліновський, Безус, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Мораєс
Запасні: Бойко, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльський, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваєв, Лунін

Нагадаємо, у першому матчі відбору українці зіграли внічию 0:0 з чинними чемпіонами Європи.

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