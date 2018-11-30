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Порошенко: від скасування виборів через воєнний стан виграє лише Путін

Новини » Політика    30.11.2018 - 13:28
Порошенко: від скасування виборів через воєнний стан виграє лише Путін
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що російський президент ніколи не буде вирішувати хто буде президентом України

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Sky News заявив, що російський президент ніколи не буде вирішувати хто буде президентом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко, відповідаючи на питання щодо звинувачення РФ у створенні провокації у Керченській протоці для впливу на майбутні вибори, зазначив, що президента країни обиратиме український народ, а не РФ.

"Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ. Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через ситуацію в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українських судна і 24 моряка.

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