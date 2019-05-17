Геращенко більше не уповноважений президента з мирного врегулювання

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

16 травня Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання на Донбасі та представника України в в Мінську

Президент України Петро Порошенко задовільнив заяву першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко про звільнення від виконання обов’язків уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента, розміщений ввечері 17 травня на офіційному сайті.

"Увільнити Геращенко Ірину Володимирівну від виконання обов'язків уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в документі.

Відповідно, втрачає чинність стаття 1 указу президента від 17 червня 2014 року № 533 "Про Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях".

Раніше Ірина Геращенко повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.

Нагадаємо, 17 травня президент України Петро Порошенко також підписав указ про звільнення народного депутата Ірини Луценко від виконання обов'язків представника президента у Верховній раді.