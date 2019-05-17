Порошенко звільнив Луценко від обов’язків представника президента в Раді

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Відповідний указ було опубліковано на сайті президента України ввечері 17 травня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення народного депутата Ірини Луценко від виконання обов'язків представника президента у Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, розміщений на офіційному сайті президента.

Указ №254/2019 від 17 травня 22019 року було опубліковано на президентському сайті ввечері в п’ятницю.

"Увільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - йдеться в документі.

Раніше Ірина Луценко сама повідомила в кулуарах парламенту, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній раді та подала чинному президенту відповідну заяву.

Зазначимо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді, визнавши, зокрема, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко також підписав укази про звільнення двох своїх радників, які були оприлюднені ввечері 17 травня, - Ростислава Павленка та Сергія Березенка.