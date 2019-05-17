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Порошенко звільнив двох радників президента

Новини » Політика    17.05.2019 - 19:34
Порошенко звільнив двох радників президента
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко підписав укази про звільнення позаштатних радників президента Ростислава Павленко і Сергія Березенко

Президент України Петро Порошенко підписав укази про звільнення двох своїх радників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Зазначимо, відповідні укази були оприлюднені ввечері 17 травня.

В указі президента №243/2019 йдеться про звільнення Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків Радника президента України (поза штатом). А указом №246/2019 президент звільнив Березенко Сергія Івановича від виконання обов'язків Радника президента України (поза штатом).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.

 

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