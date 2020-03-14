Порошенко: вимагаємо пояснити, хто дав директиви Єрмаку підписати протокол ТКГ

Створення Консультативної ради із представниками окупованих територій Донбасу - шлях до капітуляції, а підписання відповідних протоколів керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком має ознаками державної зради та потребує перевірки збоку правоохоронних органів. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Створення будь-яких консультативних рад з російськими маріонетками – це саме шлях до повзучої капітуляції. Все зрозумілішою стає причина заяв щодо відмови від курсу на членство в НАТО і відновлення водопостачання до окупованого Криму. Бо цього хоче Кремль. Реалізація подібних ініціатив – рівнозначно державній зраді, відповідальність за яку вимірюється Кримінальним кодексом", - написав Порошенко.

Партія п'ятого президента вимагає від президента Володимира Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник Офісу президента ставив підпис під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою. Заховатися від відповідальності під покровом карантину не вийде. Як і не вийде зламати опір українського народу російській агресії і капітуляції", - додав Порошенко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, 25 березня під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську може бути підписана угода про створення Консультативної ради із представниками окупованих територій Донбасу.