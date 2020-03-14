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Єрмак сказав, коли можуть затвердити Консультаційну раду з окупованим Донбасом

Новини » Політика     14.03.2020 - 00:11
Єрмак сказав, коли можуть затвердити Консультаційну раду з окупованим Донбасом
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Якщо буде наступна зустріч у Мінську, то підписати угоду можуть 25 березня

Створення Консультативної ради із представниками окупованих територій Донбасу може відбутися вже під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Зустріч запланована на 25 березня. Також Єрмак уточнив, що наявний документ, який з'явився після останнього засідання ТКГ у Мінську, є лише декларативним, а не остаточним.

"Що відбулося в Мінську, що записано в протоколі? Протокол не є юридичним документом, обов'язковим сьогодні до виконання. Тому сьогодні є плани і є бажання, щоб ця Консультаційна рада була створена. Але для цього повинен бути підписаний відповідний документ. На сьогодні це тільки декларація. Якщо це буде - це може відбутися 25 числа, якщо відбудеться наступна зустріч (Тристоронньої контактної групи, - ред.) у Мінську", - сказав Єрмак.

Він запевнив, що команда президента Володимира Зеленського вважає, що єдині, з ким вони будуть говорити - це "люди, які не пов'язані з військовим конфліктом, але які сьогодні проживають на непідкнтрольних територіях".

"Це громадяни України, які сьогодні проживають тимчасово на окупованих територіях... Ми вважаємо, що представниками територій окремих районів Донецької і Луганської областей України повинні бути як люди з окупованих територій, так і люди з територій, які контролюються сьогодні урядом України", - уточнив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

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