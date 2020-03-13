Контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу

Фото: Андрій Єрмак брав участь у зустрічі в Мінську (колаж РБК-Україна)

Україна може зробити перший крок для прямого діалогу

На засіданні контактної групи щодо врегулювання на Донбасі сторони домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це пише zn.ua з посиланням на джерела.

Повідомляється, що в розпорядженні zn.ua є копії домовленості про створення Консультативної ради, участь в якій братимуть представники ОРДЛО, а Росія стане гарантом-спостерігачем нарівні з Німеччиною, Францією і ОБСЄ.

У документах йдеться, що рішення про створення Консультативної ради підпишуть 25 березня, а її основним завданням буде діалог, консультації та вироблення пропозицій щодо врегулювання ситуації і, в тому числі, щодо виборів на окупованому Донбасі.

Передбачається, що критерії та порядок призначення членів Ради будуть визначатися Україною, ОРДЛО, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ самостійно. При цьому всі суб'єкти не пізніше, ніж за три дні до першого засідання Ради повинні повідомити спецпредставника ОБСЄ про своїх учасників.

Фото: домовленістю контактної групи (zn.ua)

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи тим, що мирному процесу необхідно надати новий імпульс.

Також повідомлялося, що контактна група в Мінську домовилася визначити учасників наступного обміну полоненими.