ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу

Новини » Політика     13.03.2020 - 12:44
Контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу
Фото: Андрій Єрмак брав участь у зустрічі в Мінську (колаж РБК-Україна)

Україна може зробити перший крок для прямого діалогу

На засіданні контактної групи щодо врегулювання на Донбасі сторони домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це пише zn.ua з посиланням на джерела.

Повідомляється, що в розпорядженні zn.ua є копії домовленості про створення Консультативної ради, участь в якій братимуть представники ОРДЛО, а Росія стане гарантом-спостерігачем нарівні з Німеччиною, Францією і ОБСЄ.

У документах йдеться, що рішення про створення Консультативної ради підпишуть 25 березня, а її основним завданням буде діалог, консультації та вироблення пропозицій щодо врегулювання ситуації і, в тому числі, щодо виборів на окупованому Донбасі.

Передбачається, що критерії та порядок призначення членів Ради будуть визначатися Україною, ОРДЛО, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ самостійно. При цьому всі суб'єкти не пізніше, ніж за три дні до першого засідання Ради повинні повідомити спецпредставника ОБСЄ про своїх учасників.

Фото: домовленістю контактної групи (zn.ua)

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи тим, що мирному процесу необхідно надати новий імпульс.

Також повідомлялося, що контактна група в Мінську домовилася визначити учасників наступного обміну полоненими.

На Донеччині затримали жінку, причетну до "ЛДНР" У четвер на Донбасі працювала снайперська пара, поранений військовий
Новини України ДонбасОРДЛОКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся