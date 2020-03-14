Порошенко: требуем объяснить, кто дал директивы Ермаку подписать протокол ТКГ

Создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса - путь к капитуляции, а подписание соответствующих протоколов руководителем Офиса президента Андреем Ермаком имеет признаки государственной измены, и требует проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил на своей странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками – это именно путь к ползучей капитуляции. Все более понятной становится причина заявлений относительно отказа от курса на членство в НАТО и восстановления водоснабжения до оккупированного Крыма. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив – равносильно государственной измене, ответственность за которое измеряется Уголовным кодексом", - написал Порошенко.

Партия пятого президента требует от президента Владимира Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель Офиса президента ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью. Спрятаться от ответственности по причине карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции", - добавил Порошенко.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, 25 марта во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске может быть подписано соглашение о создании Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса.