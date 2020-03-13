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Депутати з "Слуги народу" зустрілися з Єрмаком через переговори у Мінську

Новини » Політика     13.03.2020 - 21:30
Депутати з "Слуги народу" зустрілися з Єрмаком через переговори у Мінську
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Андрій Єрмак запевнив депутатів, що "червоні лінії перейдені не будуть"

Депутати з фракції "Слуга народу" зустрілися з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком через переговори в Мінську. Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

За її словами, з Консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння, в тому числі й у фракції "Слуга народу".

"Але найголовніше, що на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не прийнято. Є лише протокол про наміри", - написала вона.

Кравчук повідомила, що нещодавно закінчилася зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком.

"Всі питання були обговорені всі розбіжності зафіксовані. Вирішили більш тісно і ретельно взаємодіяти на регулярній і системній основі з усіх питань, що стосуються мирного процесу", - зазначила вона.

За її словами, керівник Офісу президента запевнив депутатів у тому, що "червоні лінії перейдені не будуть" - стороною переговорів була і залишається Росія.

"З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і не збирається", - додала вона.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

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