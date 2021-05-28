"Політичний проект": Зеленський обговорив "Північний потік-2" з прем'єром Словаччини
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Сторони обговорювали, зокрема, будівництво "Північного потоку-2".
Так, політики констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.
"Вони погодилися, що "Північний потік-2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи", - повідомляють в ОП.
Хегер також запевнив у підтримці Словаччиною євроінтеграційних прагнень України.
Глава словацького уряду повідомив, що президент його країни Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.
"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова - це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", - зазначив Хегер.
Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.
Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.
Згодом у Польщі заявили, що розчаровані рішеннями США щодо "Північного потоку-2", в результаті яких можуть обнулити санкції.