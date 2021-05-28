"Політичний проект": Зеленський обговорив "Північний потік-2" з прем'єром Словаччини

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Так, політики констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

"Вони погодилися, що "Північний потік-2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи", - повідомляють в ОП.

Хегер також запевнив у підтримці Словаччиною євроінтеграційних прагнень України.

Глава словацького уряду повідомив, що президент його країни Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.

"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова - це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", - зазначив Хегер.