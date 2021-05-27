Міноборони Польщі висловило розчарування щодо рішень США по " Північному потоку-2"

У Польщі розчаровані рішеннями США щодо "Північного потоку-2" , в результаті яких можуть обнулити санкції. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У середу, 26 травня, Міністру оборони Польщі поставили питання про його ставлення до заяви президента США Джо Байдена щодо санкцій по "Північному потоку-2". Блащак відповів, що розчарований словами Байдена про те, що не буде санкцій на будівництво газопроводу.

"Я розчарований цими словами, тому що президент Байден, з одного боку, каже, що не буде вводити санкції, а з іншого, каже, що він проти будівництва газопроводу, це не бізнес-проект, а політичний. Так що тут є деяка нестиковка", - відповів глава Міноборони Польщі.