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Байден вважає непродуктивними санкції проти Nord Stream. У Конгресі виступили з критикою

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Вашингтон, Середа 26 травня 2021 01:38
Байден вважає непродуктивними санкції проти Nord Stream. У Конгресі виступили з критикою Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Будівництво трубопроводу "Північний потік-2" майже завершено. Введення нових санкцій проти проекту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає кореспондент Bloomberg.

Американський лідер підкреслив, що будівництво газопроводу продовжиться, "тому що він майже завершений". Введення серйозних санкцій проти проекту, на думку президента, зараз було б "контрпродуктивним" для відносин з Європою.

Республіканці ж критикують Байдена за занадто м'яку, з їхньої точки зору, санкційну політику щодо газопроводу.

Зокрема, багато конгресменів-республіканців висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не вводити санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.

Сенатор-республіканець Тед Круз заявив у Twitter, що президенту Росії Володимиру Путіну слід подякувати американському колезі за можливість добудувати газопровід "Північний потік-2".

Круз закликав репортерів запитати у представників Білого дому, чи не була відмова від санкцій проти оператора будівництва газопроводу Nord Stream AG попередньою умовою для майбутньої зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві. Він також задався питанням, чи подякує російський лідер главі США за "багатомільярдний подарунок" під час саміту.

Зазначимо, напередодні глав МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90/зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". Завершення російський газопровід несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що днями у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу"Північний потік-2".

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