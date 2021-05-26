Байден вважає непродуктивними санкції проти Nord Stream. У Конгресі виступили з критикою

Американський лідер підкреслив, що будівництво газопроводу продовжиться, "тому що він майже завершений". Введення серйозних санкцій проти проекту, на думку президента, зараз було б "контрпродуктивним" для відносин з Європою.

Республіканці ж критикують Байдена за занадто м'яку, з їхньої точки зору, санкційну політику щодо газопроводу.

Зокрема, багато конгресменів-республіканців висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не вводити санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.

Сенатор-республіканець Тед Круз заявив у Twitter, що президенту Росії Володимиру Путіну слід подякувати американському колезі за можливість добудувати газопровід "Північний потік-2".

Круз закликав репортерів запитати у представників Білого дому, чи не була відмова від санкцій проти оператора будівництва газопроводу Nord Stream AG попередньою умовою для майбутньої зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві. Він також задався питанням, чи подякує російський лідер главі США за "багатомільярдний подарунок" під час саміту.