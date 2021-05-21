Порошенко: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України

Скасування санкцій проти російського проекту "Північний потік-2" є небезпечним сигналом українській владі про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

На його думку, звернення Верховної ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо продовження санкцій проти "Північного потоку-2" є своєчасною ініціативою, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань - не просто енергетичної, а національної безпеки.

"П`ять років наша команда тримала оборону проти будівництва "Північного потоку-2", - Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини. Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип "нічого про Україну без України" був непорушним - а зараз всі ці питання обговорюються без України", - заявив Порошенко.

Порошенко наголошує: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України, перетворення країни з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах.

"Ця робота потребує щоденної координації роботи. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар. Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій", - резюмував Порошенко.