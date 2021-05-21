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Порошенко: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 13:29
Порошенко: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Скасування санкцій проти російського проекту "Північний потік-2" є небезпечним сигналом українській владі про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко з трибуни парламенту.

На його думку, звернення Верховної ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо продовження санкцій проти "Північного потоку-2" є своєчасною ініціативою, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань - не просто енергетичної, а національної безпеки.

"П`ять років наша команда тримала оборону проти будівництва "Північного потоку-2", - Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини. Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип "нічого про Україну без України" був непорушним - а зараз всі ці питання обговорюються без України", - заявив Порошенко.

Порошенко наголошує: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України, перетворення країни з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах.

"Ця робота потребує щоденної координації роботи. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар. Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії і судна, що беруть участь у Nord Stream 2. Комітет Сенату США з міжнародних справ заявив, що рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту є як мінімум помилковим.

Як писало РБК-Україна, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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