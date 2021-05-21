Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - приглашение Путина к агрессии против Украины

Отмена санкций против российского проекта "Северный поток-2" является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.

По его мнению, обращение Верховной рады в Палату представителей и Сенат Конгресса США о продлении санкций против "Северного потока-2" является своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности.

"Пять лет наша команда держала оборону против строительства "Северного потока-2", - Верховная рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии. Мы видим огромную опасность в том, что принцип "ничего об Украине без Украины" был незыблемым - а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины", - заявил Порошенко.

Порошенко отмечает: снятие санкций с "Северного потока-2" - приглашение Путина к агрессии против Украины, превращение страны из чрезвычайно важного для Европы партнера по энергетической безопасности в обычного импортера, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах.

"Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних распрей. Я твердо убежден, что наше обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, к Европейскому парламенту, к лидерам стран Европейского Союза еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий", - резюмировал Порошенко.